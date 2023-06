Er ist 30 Jahre jung und ein Politikstudent der Martin-Luther-Universität. Ruben sieht aus wie ein ganz normaler junger Mann. Wäre da nicht die Hölle in seinem Kopf, wären da nicht seine Zwangsgedanken, die ihn in der Vergangenheit so sehr fesselten, dass er lange Zeit das Haus nicht verlassen konnte.