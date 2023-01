Vier Frauen waren es am Anfang. Seitdem wurde Geld gesammelt, um auch ein Krankenhaus zu bauen. Schritt für Schritt wurde das St.-Elisabeth-Krankenhaus in den vergangenen 130 Jahren aufgebaut. Darunter auch das Schwesternhaus, in dem zeitweise 70 bis 80 Frauen lebten. Am Schluss waren es nur noch 16 und es gab keinen Nachwuchs. Deshalb wurde die Niederlassung in Halle aufgegeben und die letzten Schwestern zogen in andere Klöster des Ordens um.