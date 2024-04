Ärger im Stadtbad Halle Förderverein darf keine Führungen mehr anbieten

Kathleen Hirschnitz hat sich Verstärkung mitgebracht. Die Vorsitzende des Fördervereins Zukunft Stadtbad Halle schaut sich das prächtige Portal des halleschen Stadtbades mit Wieland Kunze und Elke Scharnowski an. Elke kennt jeden Winkel des Gebäudes, war von 1983 an mehr als 20 Jahre lang Objektleiterin. Und Wieland Kunze hat bis vor kurzem Neugierige auf den imposanten Wasserturm des Bades geführt. Nun stehen sie vor dem Eingang und trauen sich nicht so recht rein. "Wir haben in den letzten Jahren immer die Führungen gemacht und die dürfen wir jetzt nicht mehr durchführen", sagt Kathleen Hirschnitz.