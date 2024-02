Generationen von Hallensern haben hier das Schwimmen gelernt. Am 16. Februar 1916 wurde das Bad im Herzen von Halle eröffnet. Damals schwammen Männlein und Weiblein getrennt, die Herren im rechteckigen Becken, die Damen in der Frauenhalle in einem runden Becken.

Heute ist das Stadtbad in Halle ist ein europäisches Kulturdenkmal – mit seiner Architektur steht es auf einer Stufe mit den berühmtesten Bädern seiner Zeit, dem Stadtbad in Dessau zum Beispiel, dem Leipziger Stadtbad oder dem Dianabad in Wien. Zwar ist es noch immer als Schwimmbad in Benutzung, doch der Zahn der Zeit nagt an dem Haus. Deswegen werden umfangreiche Sanierungen vorbereitet. Die Schönheitskur ist jedoch ein Millionenunterfangen.