Nach dem tödlichen Unfall beim Rosenmontagsumzug in Halle stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. Demnach geht die Polizei momentan von einem tragischen Unfall aus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat die 21-Jährige am Rive-Ufer in Halle die Straße und wurde schließlich durch einen Mottowagen erfasst. Die Frau war schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen und wenige Tage später ihren Verletzungen erlegen. Alle Karnevalsveranstaltungen in Halle wurden abgesagt.