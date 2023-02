Landgericht Halle Prozess um Babyleiche: Mutter legt Geständnis ab

Im Fall eines tot aufgefundenen Babys hat die angeklagte Mutter zum Prozessauftakt am Montag in Halle ein Geständnis abgelegt. Der Fall hat 2021 in der Weihnachtszeit bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals wurde am Zaun der halleschen Stadtwirtschaft ein Baby abgelegt, das lebend geboren worden war. Die Mutter war monatelang gesucht worden.