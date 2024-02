Am dritten Adventwochenende hatte sich ein 57-jähriger Mann bei Staßfurt (Salzlandkreis) einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei verfolgte ihn über 80 Kilometer quer durch den Süden des Landes. Bei Eisleben (Mansfeld-Südharz) fuhr der Mann als Geisterfahrer auf die A38. Er riss zwei unbeteiligte Frauen in den Tod und verlor auch selbst bei dem Frontalzusammenstoß das Leben. Bei dem Mann handelte es sich um einen Intensivstraftäter, der mehrere Jahre in Haft saß.