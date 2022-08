Unfall Nach Entgleisung: Straßenbahnen in Halle fahren wieder

In Halle rollt der Straßenbahnverkehr wieder, nachdem am Sonntag in der Innenstadt ein Zug entgleist war. Die Sperrung von Klausbrücke und Hallorenring wurde aufgehoben. Die Hintergründe des Unfalls sind weiter unklar.