Springbrunnen schon zu DDR-Zeiten zugeschüttet

Ein historischer Springbrunnen befand sich ursprünglich in der Halleschen Julius-Kühn-Straße. Am Hauptgebäude der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik schmückte der Springbrunnen einst den Eingangsbereich. Wahrscheinlich in den 1950er Jahren ist dieser Springbrunnen mit Erde zugeschüttet worden. Oberarzt Dr. Michael Brütting und sein Team vermuten, dass das Wasser des Springbrunnens damals "gekippt" sei, da dieser nicht mit moderner Technik betrieben wurde. Auf historischen Fotos sähe man auf der Wasseroberfläche etwas ähnlich aussehendes wie Teichrosen, die sich bei genauerem Hinschauen als Algenteppich entpuppt hätten. Auch die Landschaftsarchitektin sei zu diesem Schluss gekommen. Deshalb glaube man, der Springbrunnen sei wegen zu großem Wartungsaufwand zugeschüttet worden. Bildrechte: Andreas Manke/

Wasser und Natur fördern Wohlbefinden

Bildrechte: MDR/Andreas Manke Das Rondell mit historischem Springbrunnen soll nun wiederbelebt werden. Wenn Patientinnen und Patienten in eine psychiatrische Klinik kommen, ist das häufig mit negativen Emotionen besetzt. Es ginge aber darum, sich aufgehoben und geborgen zu fühlen und der Springbrunnen gleich im Eingangsbereich der Klinik setze damit einen Akzent zum Wohlfühlen, sagt Brütting.



Viele Studien würden darauf hindeuten, dass sich Wasser extrem positiv auf die Psyche auswirkt. Auch unter den Aspekten des Klimawandels und der Klimaerwärmung leiste Wasser einen wichtigen Beitrag zum Mikroklima und fördere die Biodiversität. Vögel und Insekten, die sich am Wasser ansiedeln, würden sich ebenso positiv auf die Seele und die Psyche der Menschen auswirken.

Nach dem Ausheben des Brunnenbeckens im Sommer ist in diesem Bereich bereits eine Blühwiese ausgesät worden. Diese Blühwiese sei eine tolle Augenweide gewesen und habe viele Insekten und Schmetterlinge angelockt, so Brütting. Deshalb soll in Zukunft das Rondel mit Springbrunnen so gestaltet werden, dass viele Pflanzen und Blumen wachsen sollen, die Insekten und auch Vögel anlocken. Das Ziel solle ein beruhigendes und entspannendes Gesamtbild im Bereich des Klinik-Haupteingangs ergeben.

Im Springbrunnenbecken soll wieder Wasser sprudeln

Den historischen Springbrunnen wiederentdeckt haben Brütting und sein Team beim Durchstöbern alter Fotos in der Bibliothek. An der Stelle des Springbrunnens stand die letzten Jahre ein alter Strauch, der durch die Gärtner gerodet wurde. Dadurch sei dann ein Teil des Beckens zum Vorschein gekommen. Sofort habe man Pläne gemacht, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuladen, sich "zum Grillen bei einem Kasten Bier" zu treffen, um das Brunnenbecken gemeinsam wieder frei zu legen.