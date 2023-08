Ein Schwerpunkt der Einsätze sei Halle-Neustadt gewesen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Dort haben umgestürtzte Bäume mehrere Hauptverkehrsadern blockiert. Weil in der Nacht so viele Notrufe eingegangen sind, sei die Leitstelle am Freitagabend mit dienstfreiem Personal verstärkt worden. Insgesamt waren in der Nacht 219 Kräfte der Berufsfeuerwehren und aller elf Freiwilligen Wehren der Stadt Halle (Saale) im Einsatz.