Nach dem Feuer in einer Kindertagesstätte in Halle schließen die Ermittler Brandstiftung aus. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Demnach ist das Feuer in der Kita Oleanderweg in Halle-Neustadt in der vergangenen Woche sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.