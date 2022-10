Am liebsten wäre es Andrea Kleinbauer, wenn sie sich ganz auf die Bedürfnisse der Kinder konzentrieren könnte. Aufs Spielen, Singen, Welterkunden, auf Ausflüge, Bauprojekte, Sprachenlernen und all das, was ihrer Meinung nach dazugehört, um die Kinder gut auf das Leben vorzubereiten und ihnen eine glückliche Zeit bieten zu können. Stattdessen kämpft die Kitaleiterin jeden Tag darum, in der Kita Wolkenschäfchen in Magdeburg den Betrieb aufrecht erhalten zu können – immer noch.