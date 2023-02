Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik Druck in der laufenden Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst ausüben. Sie fordert für die Beschäftigten gut zehn Prozent mehr Geld und für die Auszubildenden 200 Euro mehr pro Monat. Außerdem sollen alle Azubis nach ihrer Ausbildung unbefristet in den öffentlichen Dienst übernommen werden. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 22. Februar beginnen.