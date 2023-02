Die Gewerkschaft Verdi erklärte daraufhin die Verhandlungen für gescheitert und kündigte eine Urabstimmung über einen Arbeitskampf an. Die dritte Runde der Verhandlungen hatte am Mittwoch begonnen und war am Donnerstag und Freitag fortgesetzt worden.

Die Deutsche Post bot nach eigenen Angaben eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro an, zudem in zwei Stufen eine Lohnsteigerung um 340 Euro pro Monat. Das Einstiegsgehalt für einen Paketsortierer würde sich demnach um 20,3 Prozent erhöhen, erklärte die Post. Verdi habe "eine historische Chance verspielt, die Zukunft der Deutschen Post in Deutschland zu sichern", kritisierte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie. Verdi bemängelt am Post-Angebot unter anderem die Laufzeit von 24 Monaten.