Am Mittwochabend sammeln sich schließlich alle Beteiligten in Halle-Ammendorf auf dem Gelände von Familie Strübings Containerfirma. Da steht der rote Sattelschlepper, festlich geschmückt und mit rund 20 Sitzplätzen bestuhlt. Und da ist das Essen, in großen Wärmeboxen verpackt an Bord vom Bus "Vier Jahreszeiten". In dem ausrangierten, roten Linienbus fährt Familie Strübing mit Freundinnen oder Kollegen auch sonst durch die Stadt. Dreimal die Woche, das ganze Jahr über und komplett ehrenamtlich. Sie versorgen die Bedürftigen der Stadt mit Essen, warmer Kleidung und einem offenen Ohr. Und heute mit einer ganz besonderen Portion Weihnachtszauber.