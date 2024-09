Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT in der vergangenen Woche: "Ich gehe davon aus, dass der Ministerpräsident seinen Einfluss geltend macht, damit in dem weiteren Haushaltsverfahren im Landtag die entsprechenden Mittel so berücksichtigt werden, wie das in unseren Vorabsprachen getroffen wurde". In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, er habe den Ministerpräsidenten immer als lösungsorientiert und äußerst verlässlich wahrgenommen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte der Stadt vergangenes Jahr schriftlich rund 30 Millionen Euro Fördermittel versprochen.