Bildrechte: Charlotte Bock

Studierende schreiben für den MDR Wie Halle den Riebeckplatz der Zukunft plant

27. März 2024, 05:00 Uhr

Fast 20 Jahre ist es her, dass der Riebeckplatz in Halle umfassend an die dortige Verkehrslage angepasst wurde. In einer Zeit, in der die Kriminalität dort beständig steigt, steht der bedeutsame Knotenpunkt erneut vor einer umfassenden Transformation. Die aktuellen Pläne gehen über das geplante Zukunftszentrum hinaus. Ein Gastbeitrag einer Studentin aus Halle.