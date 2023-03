Beim Bahnunternehmen Abellio kommt es seit Donnerstag erneut zu Zugausfällen, dieses Mal bei Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz. Grund dafür ist laut Abellio, dass die Deutsche Bahn die Stellwerke nicht durchgängig besetzt . Die Ausfälle dauern für die Strecke Sangerhausen-Artern bis Freitagabend 18 Uhr an. Abellio betonte in einer Mitteilung, Schienenersatzverkehr zu organisieren.

Für sechs Tage fahren zwischen Magdeburg Hbf und Haldensleben keine Abellio-Züge. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

Wer mit dem Zug zwischen Magdeburg und Haldensleben unterwegs ist, muss ebenfalls auf Schienenersatzverkehr ausweichen. Die Strecke wird laut Abellio ab Sonnabend 18 Uhr bis einschließlich Freitag, dem 7. April, gesperrt. Betroffen sind die Züge der Regionalexpresslinie RE 6 und der Regionalbahnlinie RB 36, die beide zwischen Magdeburg Hbf und Wolfsburg Hbf verkehren.



Grund für die Streckensperrung sind laut Abellio Bauarbeiten durch den Schienennetzbetreiber DB Netz AG. Statt Bahnen werden Busse unterwegs sein, die mindestens doppelt so lange für die Fahrt benötigen. In Haldensleben soll laut Abellio Anschluss in und aus Richtung Wolfsburg bestehen.