Dass aber überhaupt Hilfe gebraucht wurde, hat Steffen Erbe zunächst über die sozialen Netzwerke erfahren. Die Entscheidung, dorthin zu fahren und zu helfen, traf er dann auch recht schnell. Denn zwischen seinen Schichten als Krankenpfleger am Bergmannstrost-Krankenhaus in Halle hatte er damals noch viel Zeit: "Ich hatte im Prinzip nur zehn Arbeitstage im Monat und wollte in meiner freien Zeit einfach was Sinnvolles tun. Ich war auch neugierig, wie es vor Ort aussieht. Aber in erster Linie wollte ich den Menschen vor Ort helfen."