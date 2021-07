Natürlich! Auf jeden Fall. Es rechnet ja keiner damit, dass man 'was geschenkt' bekommt. Und das ist es letztendlich auch, ein sehr großes Geschenk. Die Helfer machen sich unglaublich dreckig und setzen sich wirklich Gefahren aus. Mit dem Schlamm muss man wirklich aufpassen, dass man den nicht in den Mund kriegt oder sich beim Essen nicht irgendwelche Krankheiten holt. Und auch das Tragen ist nicht ungefährlich. Wenn einem da was auf den Fuß fällt. Die haben sich teilweise stundenlang rein gekniet und waren am Ende genauso erschöpft wie die Mieter. Das hat uns sehr aufgebaut. Wir haben ja auch abends gesehen, was geschafft wurde. Ohne die freiwilligen Helfer hätten wir im wahrsten Sinne des Wortes kein Land gesehen.