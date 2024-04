Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Die "Heimkehle" hat auch eine NS-Vergangenheit: In den letzten Kriegsjahren ab 1944 hatten die Nazis in den Hohlräumen ein Produktionswerk aufgebaut. Bis April 1945 mussten dort Häftlinge des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, Außenlager Rottleberode, unter unmenschlichen Bedingungen Bauteile für das Flugzeug JU88 der Junkers-Werke Dessau produzieren. Außerdem wurde in dem weit verzweigten Höhlensystem an der V2-Rakete gearbeitet. Bei Kriegsende wurden die Eingänge einiger Räume im unterirdischen Labyrinth gesprengt. In den Neunzigerjahren suchten Amerikanische Höhlenforscher daher in der Karsthöhe nach dem seit 1945 verschollenen Bernsteinzimmer – jedoch vergebens.