Ganz besonders dankbar ist der freiwillige Feuerwehrmann zudem für die moralische Unterstützung der Anwohnenden. Diese hatten in der kritschen Phase des Hochwassers regelmäßig Kaffee und Kuchen in der Einsatzzentrale vorbeigebracht. "Das Hochwasser hat gezeigt, dass es viele Menschen gibt, die unsere Arbeit wertschätzen. Nur hört man von denen in normalen Zeiten in der Regel nichts. Deswegen war es schön, das in der Form zu erleben."