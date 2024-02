Anders als in Dessau, Magdeburg oder Halle gibt es keine Jüdische Gemeinde in der Lutherstadt. Nur wenige Eisleber Juden hätten die Vernichtungslager überlebt, manchen ist aber die Flucht vor allem in die USA oder nach Palästina gelungen. "Zu einigen Familien haben wird wieder Kontakt aufgenommen", verweist Rüdiger Seidel auf Höhepunkte in der Vereinsarbeit. Dazu gehören auch die Stolpersteine, die in Eisleben verlegt wurden und an frühere jüdische Mitbürger erinnern sollen.