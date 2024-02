Wegen des Hochwassers rund um den Jahreswechsel rechnet der Landkreis Mansfeld-Südharz mit Kosten von mindestens einer halben Million Euro. Für Hilfs- und Rettungseinsätz seien bereits Rechnungen in Höhe von 600.000 Euro bezahlt worden, sagte Landrat André Schröder MDR AKTUELL am Montag

Hinzu demnach noch Verdienstausfälle für Einsatzkräfte und Kosten für die Bundeswehr. Schröder hofft, dass der Bund die Kosten für die Bundeswehreinsätze übernimmt. Wie der Landrat weiter sagte, rechnen die Kommunen drezeit die Schäden an der Infrastruktur wie Straßen, Brücken und öffentlichen Gebäuden zusammen. Es gebe auch Schäden in der Landwirtschaft und an Privateigentum.