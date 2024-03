In der Innenstadt Synagoge Eisleben mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert

06. März 2024, 10:43 Uhr

Drei Symbole aus der NS-Zeit wurden Dienstagabend an der Synagoge in Eisleben entdeckt. Das ehemalige Gotteshaus befindet sich in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Lutherhauses. Laut einem Polizeisprecher sind die Symbole bereits unkenntlich gemacht worden.