Bei Ausgrabungen an der Doppelkapelle in Landsberg im Saalekreis sind Spuren einer mittelalterlichen Brauerei entdeckt worden. "Die Kapelle war ein Wallfahrtsort und die Pilger hatten Durst", sagte Projektleiter Donat Wehner. "Neben den Umrissen des Brauhauses wurde auch eine Darre, also ein Trockenofen aus Ziegeln, freigelegt."