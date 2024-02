Demnach wird die Anschlussstelle am Montag und Dienstag jeweils von 8 bis 12 Uhr in Richtung Dresden und am Mittwoch und Donnerstag, ebenfalls jeweils von 8 bis 12 Uhr in Richtung Magdeburg gesperrt. Die Sperrungen betreffen den Angaben zufolge sowohl Auf- als auch Abfahrt.