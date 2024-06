Die Zahlen von polizeilich registrierter häuslicher Gewalt steigen nahezu kontinuierlich an, in den vergangenen fünf Jahren um 19,5 Prozent. Doch nach wie vor ist dem Bericht zufolge davon auszugehen, dass viele Taten der Polizei nicht gemeldet werden, etwa aus Angst oder Scham. Die meisten Opfer von häuslicher Gewalt sind weiblich (70,5 Prozent). In fast zwei Drittel der Fälle sind Opfer und Täter in einer partnerschaftlichen Beziehung (65,5 Prozent). Das waren demnach insgesamt knapp 168.000 Fälle – ein Anstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zu 2022.