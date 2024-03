Für den Wohnhausbrand in Mücheln im Saalekreis ist offenbar eine defekte Waschmaschine die Ursache gewesen. Wie Staatsanwaltschaft Halle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, haben das die Untersuchungen von Brandursachenermittlern ergeben. Man gehe nicht mehr von Brandstiftung aus.

Bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag war ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Das Haus brannte vollständig aus. Den Ermittlungen zufolge befand sich die defekte Waschmaschine in der Wohnung des Mannes.

Ein junger Mann, den die Polizei nach eigenen Angaben in der Nähe des Brandhauses festgenommen hatte, ist laut Staatsanwaltschaft wieder frei. Einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" zufolge handelte es sich bei dem zunächst Verdächtigten möglicherweise um einen 19-jährigen Serienbrandstifter. Ihm wird demnach vorgeworfen, in Halle mehr als 40 Feuer gelegt zu haben. Er müsse sich ab 28. März vor Gericht verantworten, sei aktuell aber nicht in Untersuchungshaft.