In Merseburg sollen ab 1. November bis zu 250 Asylsuchende in einem Hotel-Komplex untergebracht werden. Das hat das Innenministerium am Montag mitgeteilt. Demnach hat das Land Teile der Anlage des Sky-Hotels in Merseburg angemietet, um vorübergehend geflüchtete Menschen dort unterzubringen. Geplant sei, das Hotel über die Wintermonate bis Ende März 2024 als Außenstelle der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) zu nutzen.