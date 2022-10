In Leuna haben MDR-Informationen zufolge rund 350 Menschen für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Chemie-Industrie demonstriert. Das waren rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger als bei der vorherigen Demo. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) hatte dazu aufgerufen.

Bei seiner Reise nach Brüssel sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff, dass er sich ebenfalls für eine schnelle Lösung zwischen Bund und Ländern ausspricht, um Entlastungen unter anderem für die Chemiebranche zu schaffen: "Ich habe vor der Hintergrund der heutigen Demonstration in Leuna unter Federführung der IG Bergbau und Chemie klar gesagt, dass wir klare und schnelle Signale brauchen, die dazu führen, dass wir in der nächsten Woche auf der Ministerpräsidenten-Konferenz mit dem Bund gemeinsam diese Hilfspakete schnüren können und auch als Länder wissen, welche Lücken wir in diesem Zusammenhang über die Landeshaushalte schließen müssen."

Bei den Mitarbeitern der Branche wächst die Sorge um die Produktionsstandorte und Arbeitsplätze. Gewerkschaftssprecherin Teichfuss sagte, viele Familien in der Region seien verunsichert. In Ostdeutschland sind nach Angaben aus der Branche derzeit rund 54.500 Menschen in der Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt, etwa in Leuna, Schwedt und Schwarzheide sowie in Böhlen und Schkopau.