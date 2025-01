Leuna: Leipziger Maler Wagenbrett zeigt sozialkritische Porträts

Das Kulturhaus Leuna widmet dem Maler und Grafiker Norbert Wagenbrett eine Ausstellung.

Der 1954 in Leipzig geborene Künstler malt vorzugsweise Porträts.

Seine sozialkritischen Werke stehen in der Tradition der Neuen Sachlichkeit.

Ihrer Illusionen beraubt, eingeschüchtert aber nicht gänzlich ergeben schaut die Arbeiterin von Norbert Wagenbretts Bild aus dem Jahr 1989. Es heißt "Brigade II" und gehört zum Leunawerk. Hier fand Norbert Wagenbrett kurz vor dem Mauerfall sein erbarmungswürdiges Modell: in staubiger blauer Arbeitsschürze, mit grauem Haar, gesetzt wirkend aber in die Jahre gekommen. Norbert Wagenbretts Bild "Brigade II" hängt in der neuen Ausstellung im Kulturhaus Leuna. Für den Maler – von 1986 bis 1988 Willi Sittes Meisterschüler – schließt sich damit ein Kreis, hat er doch in den 80ern im VEB Leuna-Werke, Chemie-Gigant der DDR, einen Malzirkel geleitet.

Bildrechte: Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt, Dokumentationsstelle Kunst sowie VG-Bildkunst

Faible für Doppelporträts

DDR-Exotik springt in der Schau auch von dem großformatigen Ölgemälde "Brigade III" auf die Besucher über, eines von Wagenbretts vielen Doppelportraits, die bis heute folgen sollen: von sich selbst, den verschiedenen Seiten einer Person, von Mann und Frau, hier von Arbeiterin und Arbeiter – beide jung, hinter ihnen die Schlote des Chemiewerks. Als Kontrast zur tristen Umgebung hat Wagenbrett der jungen Frau Bananen aufs T-Shirt gemalt, im Entstehungsjahr 1989. Beide haben Gesichtszüge, die es heute nicht mehr gibt.

Magisch immer wieder der Blick auf Wagenbretts gemalte menschliche Antlitze, deren Hälften meist verschieden sind und die gegeneinander zu arbeiten scheinen. "Symmetrie im Gesicht ist eine Wunschvorstellung, die wir seit der Renaissance in uns tragen, aber es gibt sie nicht", sagt Norbert Wagenbrett.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Symmetrie im Gesicht ist eine Wunschvorstellung, die wir seit der Renaissance in uns tragen, aber es gibt sie nicht. Norbert Wagenbrett, Maler

In der Tradition der Neuen Sachlichkeit

Der Maler steht in der Tradition der Neuen Sachlichkeit, deren großer Protagonist Otto Dix war. Mit seinen detailreichen Menschenbildern schuf er ein Abbild der Gesellschaft. So ist es auch bei seinen Menschenbildnissen. Eines seiner bekanntesten Ölgemälde, die "Fischverkäuferin", zeigt auch die Schau in Leuna. Auf der Zentralen Kunstausstellung der DDR 1987/88 schockte der Maler damit die Funktionäre, als es Schlangen vor dem Bild gab.

Bildrechte: Norbert Wagenbrett

Die Hände der "Fischverkäuferin" – neben Gesichtern eine zweite Spezialität Wagenbretts – sind so unglücklich verdreht und verknöchert, zudem von Salzlake verätzt, wie das Gesicht der noch jungen, blonden Frau bekümmert wirkt. Fischhandel und Schönheit scheinen sich auch bei Wagenbrett nahezu auszuschließen. Unglückliche Werktätige wollten die SED-Kulturfunktionäre jedoch nicht sehen. Nun hat Norbert Wagenbrett seine "Fischverkäuferin" noch einmal gemalt, nur ohne Blümchen auf der Kittelschürze, die jetzt nicht mehr grün sondern blau ist. "So wird sie nun noch stärker zur Nixe", meint der Maler.

Bildrechte: Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt, Dokumentationsstelle Kunst sowie VG-Bildkunst

Studium an der HGB in Leipzig

Bevor er Willi Sittes letzter Meisterschüler wurde, hat Norbert Wagenbrett, Jahrgang 1954, an der Leipziger Kunsthochschule bei Volker Stelzmann, Arno Rink und Sighard Gille studiert. Seine Menschenbilder sind in ihrer feinen Detailtreue dem Realismus verpflichtet – und dann wieder nicht. Manieristische Posen, magische Beigaben steigern die Spannung, etwa in Wagenbretts Portrait von "Diane" aus dem Jahr 2014. "Diane" stand dem Maler nackt Modell, in der Zeit von #MeToo und einer neuen Prüderie ein schwieriges, wenn auch klassisches Genre. Wagenbrett hat "Diane" als eine Göttin der Jagd ausstaffiert, in luxuriösem Ambiente mit Waffe überm Kamin samt flackerndem Feuer. Auf dem Podest stehen zwei kleine Sphinxen in erotisch-eindeutigen Posen, die anzeigen, wer "Diane" ist.

Bildrechte: Norbert Wagenbrett