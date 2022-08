"Es haben sich also noch nicht so wahnsinnig viele Selbsthilfegruppen zum Thema gegründet", so Kauß. Allerdings sei das nur auf den ersten Blick ein Problem. "Wer in zum Beispiel Stendal Hilfe sucht, der kann sich auch digital einer Gruppe irgendwo im Land anschließen." Denn im Zuge der Pandemie hätten sich virtuelle Treffen vielerorts etabliert. Das wird übrigens auch bei der neuen Long Covid Gruppe in Merseburg möglich sein.