Bahngleise Polizei durchsucht Wohnungen in Merseburg nach Metalldiebstahl

Immer wieder haben Diebe an den Bahngleisen zwischen Halle und Erfurt Metall gestohlen. In Merseburg hat die Bundespolizei nun Wohnungen zweier Tatverdächtigen durchsucht. Einer der beiden sitzt jetzt in U-Haft.