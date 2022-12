Der Landrat des Saalekreises, Hartmut Handschak (parteilos), favorisiert als Alternative für das gescheiterte Gewerbegebiet "Star Park II" in Kabelsketal den "Airpark Merseburg". Dort gebe es gute Voraussetzungen, sagte Handschak MDR SACHSEN-ANHALT am Rande einer Veranstaltung am Montag.