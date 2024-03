Bildrechte: picture alliance / Daniel Bockwoldt

Polizei ermittelt Ein Schwerverletzter bei Hausbrand in Mücheln

24. März 2024, 17:11 Uhr

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Mücheln im Saalekreis ist in der Nacht zum Sonntag ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann musste reanimiert werden. Die Ermittlugnen zur Brandursache laufen.