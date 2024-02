Am Wochenende fanden erneut deutschlandweit Protestveranstaltungen gegen Rechtsextremismus statt. In Magdeburg gingen laut Polizei am Sonnabend etwa 3.000 Menschen auf die Straße. Weitere Proteste mit tausenden Teilnehmern gab es aber auch in Hannover oder, am Sonntag, in Wolfsburg. In Berlin haben am Sonnabend über 1.000 Menschen gegen eine Veranstaltung mit dem früheren AfD-Politiker André Poggenburg demonstriert. Der Weißenfelser war von 2016 bis 2021 Mitglied im Magdeburger Landtag, bis 2018 Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion.