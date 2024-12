Bei einem Unfall auf der A9 bei Bad Dürrenberg im Süden von Sachsen-Anhalt ist ein zehnjähriges Kind ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte , ereignete sich der Unfall am späten Montagnachmittag.

Demnach war der Junge gemeinsam mit seinen Eltern im Auto in Richtung Berlin unterwegs. Er habe auf dem Beifahrersitz gesessen. Zwischen dem Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg war das Auto der Familie demnach gegen 17 Uhr an einem Stauende in einen Lkw und dann in einen Transporter gefahren. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls in fünf weitere Fahrzeuge geschoben worden.