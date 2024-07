Olaf Brandt arbeitet seit 2018 in Halle-Neustadt. Das soziokulturelle Zentrum " Passage 13 " liegt mitten in der Fußgängerzone und vergrößert sich demnächst von 300 auf 500 Quadratmeter. Die Stadt Halle fördert das Ganze aus dem 15-Millionen-Euro-Smart-City-Topf des Bundes . Dort sollen ein digitales Bildungszentrum, ein Co-Working-Space, ein Maker-Space und eine mobile Maker-Werkstatt entstehen. Im Mittelpunkt von allem aber stehen: Jugendliche von 15 bis 25 Jahre. Im Interview erzählt Olaf Brandt, wie Smart City Ideen Halle-Neustadt voranbringen können.

Was sind Eure Ideen für das Smart City Projekt in Halle-Neustadt?

Olaf Brandt: Wir haben uns auf eine Ausschreibung im Bereich Bildung beworben. Und wir bauen ein digitales Bildungszentrum in unserem Kulturzentrum in Halle-Neustadt auf. Wir sind ja in der Fußgängerzone von Halle-Neustadt sehr zentral erreichbar und wollen die Zugangsmöglichkeiten zu digitaler Bildung in einem sozial benachteiligten Stadtteil verbessern.