Im August trafen sich in Potsdam die Vorstände der Ostdeutschen Sparkassen zu ihrer Jahrestagung. Zu den Rednern gehörte Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, einem Hamburger Finanzunternehmen. Mit Blick auf die gegenwärtige Situation sprach er von einer Zeit der größten Umbrüche seit 1949. Das mag aus Sicht eines Bankers aus dem Westen der Republik tatsächlich eine treffende Beobachtung sein, aus ostdeutscher Sicht relativiert sich dies jedoch. Dass sich nämlich die Zahl der Industriearbeitsplätze in der Bundesrepublik halbieren wird, wie seinerzeit in Ostdeutschland, steht ja derzeit, trotz aller Risiken, nicht zu erwarten. Wer allerdings in diesen Tagen Post von seinem Gasversorger bekommt, dem kann schon mal atemlos die nächste Nacht verbringen.