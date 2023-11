Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist, ist guter Rat oft teuer. Aber eigentlich gibt es für viele Menschen eine einfache Strategie, aus der Misere herauszukommen.

Heute haben viele von uns eine Reihe von Verträgen, die wir online abgeschlossen haben und die wir mit einem Kündigungsbutton oft relativ schnell kündigen können. Wenn Sie richtig tief in der Tinte sitzen, tun Sie das bei allen nicht existenziell notwendigen Verträgen. Nehmen Sie sich Ihre Kontoauszüge der vergangenen drei Monate vor und streichen Sie alles, was nicht existenziell nötig ist. Und wenn Sie weniger Auto gefahren sind, schreiben Sie an Ihren Autoversicherer: Bei weniger Kilometern können Sie einen Teil der Versicherungsprämie zurück bekommen.



Ihre Miete müssen Sie zahlen, aber Verträge mit Streamingdiensten und Fitnessstudios, auch teure Handyverträge, können Sie oft zeitnah kündigen. Sparpläne und Vereinsmitgliedschaften können ruhen. Altersvorsorgeverträge können beitragsfrei gestellt werden. Erreichen Sie jetzt das Monatsende mit Ihren Einnahmen?