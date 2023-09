Immer wieder wird in deutschen Museen gestritten, ob und wie Kunst aus der DDR gezeigt werden kann.

Inzwischen werden mehr dieser Arbeiten gezeigt und die Debatte hat sich entspannt.

Die Tagung in Halle will mehr sachliche Auseinandersetzung mit Kunst aus der DDR fördern.

Am Mittwoch hat die Tagung "Ostdeutsche Kunst. Bestandsaufnahme und Perspektiven" in der Leopoldina Halle begonnen. Zwei Tage lang wollen Forschende und Museumsverantwortliche darüber diskutieren, wie ein guter Umgang mit dem künstlerischen Erbe der DDR aussehen kann: Wo und wie können Werke, die unter repressiven Bedingungen während der SED-Diktatur entstanden sind, heute gezeigt werden.

Noch 2017 wurde in Dresden gestritten

Thomas Bauer-Friedrich vom Kunstmuseum Moritzburg in Halle sprach bei MDR KULTUR über den deutsch-deutschen Bilderstreit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bereits kurz nach der Auflösung der DDR, in den frühen 90er-Jahren begann der Streit um die Kunst aus der DDR. Auslöser war der Satz des Malers Georg Baseliz: "Es gibt keine Künstler in der DDR."



Bei dem Streit ging es um Fragen wie: Welchen Wert kann Kunst haben, die sich immer mit Ideologie auseinandersetzen musste? Viele Bilder blieben damals meist in den Depots. 2017 flammte der sogenannte Bilderstreit in Dresden auf, als der Kunstwissenschaftler Paul Kaiser genau diesen Umstand öffentlich anprangerte.

Die Debatte hat sich verbessert

"In den letzten Jahren habe ich beobachtet, dass sich einiges zum Positiven verändert hat", meint Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle. "Die Streitkultur ist sachlicher geworden. Es ist nicht mehr so höchstemotional wie noch in den Jahrzehnten davor."

Das Kunstmuseum hat einen großen Teil seiner Dauerausstellung Kunstschaffenden aus der DDR gewidmet und mit ihrer großen Retrospektive zu dem Maler Willi Sitte für einige Debatten gesorgt. Willi Sitte wurde nach dem Ende der DDR stark kritisiert für seinen Einfluss auf die DDR-Kulturpolitik. Bildrechte: dpa

Mehr Interesse für DDR-Kunst gefordert

Im Rahmen der neuen Dauerausstellung und der Sonderausstellungen ist Bauer-Friedrich nach eigenen Aussagen auch immer wieder in einen Austausch gekommen. Er sagt, dass es beim Publikum ein spürbares Interesse an diesem Teil der Kunstgeschichte gibt, aber nicht bei den Institutionen: "Mich freut, dass mehr und mehr ostdeutsche Museen sich zu ihrer regionalen Verordnung und Vergangenheit bekennen", erzählt Bauer-Friedrich im Gespräch mit MDR KULTUR. "Was mich aber betrübt ist, dass es nach wie vor eine ostdeutsche Geschichte ist und so gut wie keine westdeutschen Museen aus sich heraus ein Interesse bekunden, sich mit dieser Kunst auseinanderzusetzen und sie zu zeigen."

Dabei wäre auch der richtige Rahmen wichtig, stellt der Kurator und Museumsleiter klar. Die Arbeiten müssten in einen Kontext mit der Geschichte gestellt werden und das Verhältnis der Kunstschaffenden zur DDR-Führung muss erzählt werden. Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle zeigt Gemälde über die Ostsee, die zwischen 1945 und 2023 entstanden sind. Bildrechte: Marcus-Andreas Mohr © bei den Künstlern © VG Bild-Kunst, Bonn 2023 für die Werke von Moritz Götze

Denn Vorwissen kann nicht erwartet werden. Darum geht ein Teil der Forderung von Bauer-Friedrich auch in Richtung der Bildungsinstitutionen: "Es finden gerade an den Universitäten, in den Instituten für Kunstgeschichte so gut wie keine aktiven, intensiven Auseinandersetzungen mit der Kunst aus der ehemaligen DDR statt - oder mit der ostdeutschen Kunst, wenn wir die Transformationszeit nach 1990 mit hinzunehmen. Es braucht dringend den universitären Background, damit eine Kanon-Diskussionen, ein Finden eines Verhältnisses zu unserer Kunst und Kulturgeschichte in der Vergangenheit stattfinden kann."

Gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Leopoldina richtet das Kunstmuseums Moritzburg in Halle die Tagung aus. Sie findet im Rahmen der Sonderausstellung "Halle am Meer" statt, die Arbeiten über die Ostsee von halleschen Kunstschaffenden zeigt.