Feuerwehr soll Alternative für andere Parteien sein

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Allgemein soll die Feuerwehr-Fraktion eine Alternative zu den anderen Parteien darstellen. Denn die Menschen in und um Klostermansfeld seien von der großen Politik enttäuscht, wie Ochsner findet. "Die Politik aus Berlin vermischt sich mit der Politik auf kommunaler Ebene. Das ist ein Riesen-Problem. Das sieht man an den Ergebnissen hier im Landkreis, dass die renommierten Parteien dort regelrechte Abstürze erlebt haben", so der Bürgermeister.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Doch warum haben gerade in Klostermansfeld so viele Menschen der Freiwilligen Feuerwehr ihre Stimme gegeben? Ochsner selbst ist klar, dass die Feuerwehr hier mehr macht, als sie müsste, und so die Leute auf seine Seite zieht. "Wir leisten hier nicht nur das klassische Bekämpfen von Bränden, sondern haben uns auch aktiv in das Gemeindeleben integriert. Osterfeuer, Maibaumsetzen, Adventsmarkt – das sind also einige Dinge, wo sich die Feuerwehr über das normale Maß hinaus engagiert hat", sagt er.