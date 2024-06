Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland leitete gegen ihn ein Disziplinarverfahren ein. Zur Begründung wurde auf den Verfassungsschutz verwiesen, der den AfD-Verband in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistisch eingestuft hatte. Mit seiner Kandidatur unterstütze Michaelis mutmaßlich die Programmatik der Partei. Er setze so den Anschein, als sei rechtsextremes Gedankengut, das sich gegen die Menschenwürde, das Demokratie- und das Rechtsstaats-Prinzip richte, vereinbar mit christlicher Theologie und Haltung.



Michaelis selbst wies die Anschuldigungen zurück. Er erklärte, es gebe keine stichhaltige theologische Begründung für die Entscheidung. Es handele sich um freie Wahlen und die Kandidatur dürfe ihm nicht zum Nachteil ausgelegt werden.