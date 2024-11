Nach dem Aus der Ampel-Regierung in Berlin hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) für eine möglichst rasche Neuwahl des Bundestages ausgesprochen. Am Mittwochabend hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Reißleine im Ampel-Streit gezogen und seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen. Nun will Scholz Anfang Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen . Dies würde voraussichtlich Neuwahlen im März 2025 nach sich ziehen.

Dieser Zeitplan sei für ihn nicht akzeptabel, erklärte Haseloff am Donnerstag vor Journalisten in Magdeburg. "Das dauert alles zu lange. Wir müssen jetzt entscheiden." Es sei eine handlungsfähige Bundesregierung nötig, die eine eigene Mehrheit habe. Ansonsten sei auch die politische Stabilität Sachsen-Anhalts in Gefahr. "Denn ohne Bundeshaushalt sind wir auch nicht in der Lage, in Gänze einen Landeshaushalt so abzubilden, wie wir ihn zurzeit in der parlamentarischen Diskussion haben."