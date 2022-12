Ende der Corona-Regeln Sachsen-Anhalt schafft als erstes Land Maskenpflicht ab

Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland, in dem alle Corona-Regeln auslaufen. Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, die Verordnung nicht zu verlängern. Damit laufen die Regeln zur Maskenpflicht im Nahverkehr am Donnerstag aus. Künftig soll mehr auf Eigenverantwortung gesetzt werden.