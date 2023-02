Im Streit um eine bessere Bezahlung für Grundschullehrer in Sachsen-Anhalt hat die CDU eine für Freitag geplante Landtagsdebatte zum Thema zurückgezogen. Das bestätigte CDU-Fraktionschef Guido Heuer in Magdeburg. Heuer erklärte, in der aktuellen Situation sei eine Debatte im Landtag nicht richtig. Es liefen Gespräche zum Thema und es gebe Lösungsansätze. Der Fraktionsvorsitzende kündigte eine Lösung bis zur entscheidenden Haushaltssitzung Ende kommender Woche an.