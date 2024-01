Weiße Ganzkörperanzüge für die Kandidaten

Die Bewerber dürfen am Ende des Assessment-Trainings noch selbst in den Fab-Suit steigen, der Anzug für den Reinraum. Die weißkarierten Reinraumanzüge verhüllen die Kandidaten von Kopf bis Fuß. Was hier etwas beschwerlich aussieht, wird im Arbeitsalltag deutlich schneller gehen. Die Umkleideprozedur schreckt niemanden ab.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Alle Kandidaten sind auch am Ende des Bewerbertages zuversichtlich und hoffen, zu den ersten Auszubildenden zu gehören, die in Magdeburg dabei sein können. Schülerin Nina Voigt ist sichtlich erleichtert und schätzt die lockere Atmosphäre, dass die Menschen freundlich seien und man gut miteinander klarkomme. Die Tests empfand sie als spannend und abwechslungsreich. Sie hofft nun auf eine Zusage – wie alle anderen.

Drittes Lehrjahr in Irland

Wer weiter kommt, wird am 1. September mit der Ausbildung starten können. Diese wird zunächst in Magdeburg bei einem Bildungsträger erfolgen. Technisch werden diese Einrichtungen von Intel ausgestattet, sagt Christy Pambianchy, Personalchefin des Intelkonzerns, im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. Aber die Fachkräfte von morgen sollen die Produktion auch in der Praxis erleben und deshalb werden Magdeburger Azubis das dritte Ausbildungsjahr am Intelstandort Leixlip in Irland absolvieren, um direkt in der Halbleiterproduktion mitzuarbeiten. Mit diesen Erfahrungen sollen sie nach Magdeburg zurückkehren und die neuen Fabriken zum Leben erwecken, so Christy Pambianchi.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Ausbildung eigener Fachkräfte ist für Intel in Magdeburg ein Meilenstein. Während in diesem Jahr 20 Azubis starten, sollen es im kommenden Jahr 40 bis 50 sein, so Mila Wilson, die das Assessment betreut.

Halbleiterindustrie braucht zehntausende Fachkräfte Der Fachkräftebedarf in der Halbleiterindustrie ist jetzt schon gigantisch. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft konnten im vergangenen Jahr 82.000 Stellen nicht durch qualifizierte Arbeitskräfte besetzt werden. Die Neuansiedlungen von Intel und anderen Halbleiterfirmen in Deutschland werden diese Zahl weiter steigen lassen.

Nachwuchs fehlt

Durch den Mangel an qualifiziertem Personal ist Ausbildung wichtig, sagt Prof. Christoph Kutter von der Universität der Bundeswehr. Er ist Sprecher des Fraunhofer-Verbunds für Mikroelektronik und im Lenkungskreis der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland. Als Grundproblem nennt er nicht mangelnde Ausbildungsstätten. Es fehle an Nachwuchs. "Wir brauchen mehr junge Menschen, die sich für diese Fächer begeistern", so der Professor.

Kutter prognostiziert für die kommenden Jahre einen enormen Anstieg der Nachfrage an Fachkräften im Bereich Halbleiter und Mikroelektronik. Deshalb, so der Experte, müsse man das Thema Ausbildung hochhängen. Betriebe, Hochschulen, Universitäten, aber auch die Politik, müssten sich darum kümmern. Sonst werde man es nicht schaffen.

Der Ausbildungsstart von Intel in Magdeburg könnte ein Positivbeispiel sein, das Schule machen könnte. Das Unternehmen sucht auch in den Schulen nach potentiellen Kandidaten für seine künftigen Produktionsstätten in Magdeburg. Gleichzeitig will Intel auch durch praktische Anwendungen attraktive Berufsperspektiven für ein größeres Interesse an den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) werben und die Schulen dabei unterstützen.

Assessment erfolgreich