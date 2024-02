Hüskens kündigte an, dass sich 70 Prozent des Zuzuges wohl zunächst auf Magdeburg konzentrieren werde. Eine Gefahr für den Wohnungsmarkt sieht sie jedoch nicht. Dieser sei verglichen mit jenem in Berlin eher entspannt, so gebe es an vielen Ecken Leerstand. Gleichwohl würden bereits viele Gespräche stattfinden über Neubauprojekte, aber auch über Bestände, die für die Intel-Angestellten aktiviert werden könnten.