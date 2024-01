Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke

Der US-Chiphersteller ist nach eigenen Worten sehr zufrieden mit der Unterstützung der Bundesregierung für das geplante Werk in Magdeburg. Alles laufe nach Plan, sagte Intels Produktionsleiter Keyvan Esfarjani am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf eine Frage nach der vorübergehenden Unsicherheit rund um Subventionen aus dem Bundeshaushalt.



Die Regierung will die Ansiedlung mit rund zehn Milliarden Euro unterstützen. Das Geld soll trotz der Haushaltskrise nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe wie geplant fließen.